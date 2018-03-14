14.03.2018 14:30

Льготникам будут оплачивать 30 поездок в месяц

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.



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Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.



Так, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрации. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.



Для лиц, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата крупнейшей из них.



Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.



Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.



Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые учатся в высших учебных заведениях, заведениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.