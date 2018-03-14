Главная Новости Власть В Харькове будут судить водителя, который в нетрезвом виде пытался подкупить патрульных
14.03.2018  14:45   

В Харькове будут судить водителя, который в нетрезвом виде пытался подкупить патрульных

Прокуратура передала в суд дело пьяного водителя, который совершил ДТП и дал полицейским взятки, чтобы отпустили


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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
Досудебным расследованием установлено, что в феврале текущего года 31-летний водитель "Volkswagen Bora" не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Патрульную полицию вызвали случайные свидетели ДТП.
 
«Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятки. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил к служебному автомобилю полицейских 3 тысячи российских рублей», - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов. 
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  водитель, взятка, харьков, суд
 
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