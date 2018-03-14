Правительство запустит реестр субсидий

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание прозрачного реестра лиц, получающих субсидии.
Об этом он заявил во время заседания правительства.
"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр.
По проекту соответствующего постановления, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.
Напомним, средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 27,2% – до 993,4 гривни.
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