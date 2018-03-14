Главная Новости Власть Правительство запустит реестр субсидий
14.03.2018  17:59   

Правительство запустит реестр субсидий

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание прозрачного реестра лиц, получающих субсидии.


// epravda.com.ua

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр.

По проекту соответствующего постановления, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.

Напомним, средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 27,2% – до 993,4 гривни.

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  субсидия, реестр, кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий 19.01 Общество Новые мифы о субсидии 01.01 Власть С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
 
 

Видео

В Украине заменят 1,2,5 и 10 гривневые бумажные купюры на монеты
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 