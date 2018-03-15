15.03.2018 12:45

Мужчина расстрелял собутыльников отца: суд вынес приговор

Прокуратура доказала в суде вину мужчины, которые требовали у его отца деньги на водку



Прокуратура Харьковской области

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михалик, мужчина осужден к 13 годам лишения свободы.

В рождественский вечер 2016 обвиняемый пришел домой и увидел двух нетрезвых мужчин, которые требовали у его отца отдать банковскую карточку. Гости хотели снять деньги, купить водки и продолжить застолье. Мужчина вступился за отца и попросил их уйти, но "собутыльники" требовали продолжения праздника. Завязалась драка.

В итоге сын пообещал дать денег на водку и сказал, что для этого ему необходимо зайти в дом.

Затем он взял охотничье ружье, вышел на улицу и трижды выстрелил в гостей. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте, второй - в больнице.

На данный момент приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.