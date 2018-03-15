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15.03.2018  13:49   

В Харькове мужчина нападал на женщин: суд вынес приговор

По требованию прокуратуры суд признал виновным харьковчанина в разбое с применением насилия, опасного для жизни и совершении грабежа с угрозой насилием (ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 186 УК Украины).


Прокуратура Харьковской области
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской обалсти.
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В суде доказали, что вечером в марте 2017 года  на ул. Полтавский шлях мужчина догнал женщину, ударил ее ножом в живот, вырвал из рук сумочку (в ней было 3 тысячи гривен) и убежал. Жизнь потерпевшей удалось спасти. 
 
Еще один эпизод произошел через несколько дней после разбойного нападения на ул. Цюрупы. Обвиняемый подошел к незнакомой девушке и попросил мобильный, чтобы якобы сделать важный срочный звонок. Девушка дала незнакомцу телефон. Однако, вместо того, чтобы позвонить и отдать мобильный владелице, мужчина начал угрожать девушке и скрылся.
  
Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, разбой, харьков
 
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