15.03.2018 13:49

В Харькове мужчина нападал на женщин: суд вынес приговор

По требованию прокуратуры суд признал виновным харьковчанина в разбое с применением насилия, опасного для жизни и совершении грабежа с угрозой насилием (ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 186 УК Украины).



Прокуратура Харьковской области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской обалсти.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде доказали, что вечером в марте 2017 года на ул. Полтавский шлях мужчина догнал женщину, ударил ее ножом в живот, вырвал из рук сумочку (в ней было 3 тысячи гривен) и убежал. Жизнь потерпевшей удалось спасти.

Еще один эпизод произошел через несколько дней после разбойного нападения на ул. Цюрупы. Обвиняемый подошел к незнакомой девушке и попросил мобильный, чтобы якобы сделать важный срочный звонок. Девушка дала незнакомцу телефон. Однако, вместо того, чтобы позвонить и отдать мобильный владелице, мужчина начал угрожать девушке и скрылся.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.