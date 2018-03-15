Горсовет поздравил работников сферы услуг

Чествование работников этой сферы состоялось сегодня, в Харьковском городском совете.
Участие принимали директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, представители Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг, а также сотруднгики салонов красоты и предприятий сферы обслуживания города.
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания поздравила Виктория Китайгородская.
Именно за весомые трудовые достижения, высокий профессионализм и культуру обслуживания, чуткость и уважение к людям в сфере бытового обслуживания, лучшим работникам отрасли она вручила Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и грамоты Департамента административных услуг и потребительского рынка.
Напомним, на сегодняшний день в Харькове работают более 3,5 тыс. предприятий сферы бытового обслуживания: мастерских, спа-салонов, фитнес-центров, ремонтных фирм, салонов красоты, химчисток, фотостудий и т.д. В сфере услуг города занято более 14 тыс. работников.
Справка. День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине, согласно Указу Президента от 15 февраля 1994 года, в третье воскресенье марта.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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