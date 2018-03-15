15.03.2018 15:26

Горсовет поздравил работников сферы услуг

Чествование работников этой сферы состоялось сегодня, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Участие принимали директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, представители Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг, а также сотруднгики салонов красоты и предприятий сферы обслуживания города.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания поздравила Виктория Китайгородская.

Именно за весомые трудовые достижения, высокий профессионализм и культуру обслуживания, чуткость и уважение к людям в сфере бытового обслуживания, лучшим работникам отрасли она вручила Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и грамоты Департамента административных услуг и потребительского рынка.

Напомним, на сегодняшний день в Харькове работают более 3,5 тыс. предприятий сферы бытового обслуживания: мастерских, спа-салонов, фитнес-центров, ремонтных фирм, салонов красоты, химчисток, фотостудий и т.д. В сфере услуг города занято более 14 тыс. работников.

Справка. День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине, согласно Указу Президента от 15 февраля 1994 года, в третье воскресенье марта.