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15.03.2018  15:47   

Создание Ситуационного центра сделает Харьков безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов

С целью изучения опыта работы Центров общественной безопасности и Центров по чрезвычайным ситуациям в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в Соединенных штатах Америки находится официальная делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым.


// Фото предоставлено организаторами

14 марта в рамках официального визита делегация Харькова встретилась с советником президента США, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и исполнительным директором компании «Guliani Security & Safety» Джоном Хувейном.

Во время встречи Игорь Терехов от лица Харьковского городского головы Геннадия Кернеса поблагодарил Рудольфа Джулиани за содействие в организации визита.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества по созданию и функционированию Ситуационного центра в городе Харькове.

Обсуждение коснулось и необходимого программного обеспечения, которое используется в США в Центрах реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания «Guliani Security & Safety» будeт оказывать экспертную помощь по созданию единого ситуационного центра в Харькове.

По мнению Джулиани, создание Ситуационного центра в городе Харькове является неотъемлемым и важным шагом для реализации рекомендаций развития системы безопасности города Харькова, которые он дал во время визита в Харьков в ноябре 2017 года.

«Создание единого ситуационного центра в городе Харькове и оперативное взаимодействие всех необходимых служб города повысит общий уровень безопасности, а также предоставит возможность быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации» – отметил Джулиани.

Таким образом город станет безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов.

Тэги:  ситуационный центр, визит, терехов, харьков, джулиани, нью-йорк
 
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