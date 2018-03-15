15.03.2018 15:47

Создание Ситуационного центра сделает Харьков безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов

С целью изучения опыта работы Центров общественной безопасности и Центров по чрезвычайным ситуациям в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в Соединенных штатах Америки находится официальная делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым.



// Фото предоставлено организаторами

14 марта в рамках официального визита делегация Харькова встретилась с советником президента США, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и исполнительным директором компании «Guliani Security & Safety» Джоном Хувейном.



Во время встречи Игорь Терехов от лица Харьковского городского головы Геннадия Кернеса поблагодарил Рудольфа Джулиани за содействие в организации визита.



Стороны обсудили основные направления сотрудничества по созданию и функционированию Ситуационного центра в городе Харькове.



Обсуждение коснулось и необходимого программного обеспечения, которое используется в США в Центрах реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания «Guliani Security & Safety» будeт оказывать экспертную помощь по созданию единого ситуационного центра в Харькове.



По мнению Джулиани, создание Ситуационного центра в городе Харькове является неотъемлемым и важным шагом для реализации рекомендаций развития системы безопасности города Харькова, которые он дал во время визита в Харьков в ноябре 2017 года.



«Создание единого ситуационного центра в городе Харькове и оперативное взаимодействие всех необходимых служб города повысит общий уровень безопасности, а также предоставит возможность быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации» – отметил Джулиани.



Таким образом город станет безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов.