Создание Ситуационного центра сделает Харьков безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов

С целью изучения опыта работы Центров общественной безопасности и Центров по чрезвычайным ситуациям в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в Соединенных штатах Америки находится официальная делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым.
14 марта в рамках официального визита делегация Харькова встретилась с советником президента США, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и исполнительным директором компании «Guliani Security & Safety» Джоном Хувейном.
Во время встречи Игорь Терехов от лица Харьковского городского головы Геннадия Кернеса поблагодарил Рудольфа Джулиани за содействие в организации визита.
Стороны обсудили основные направления сотрудничества по созданию и функционированию Ситуационного центра в городе Харькове.
Обсуждение коснулось и необходимого программного обеспечения, которое используется в США в Центрах реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания «Guliani Security & Safety» будeт оказывать экспертную помощь по созданию единого ситуационного центра в Харькове.
По мнению Джулиани, создание Ситуационного центра в городе Харькове является неотъемлемым и важным шагом для реализации рекомендаций развития системы безопасности города Харькова, которые он дал во время визита в Харьков в ноябре 2017 года.
«Создание единого ситуационного центра в городе Харькове и оперативное взаимодействие всех необходимых служб города повысит общий уровень безопасности, а также предоставит возможность быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации» – отметил Джулиани.
Таким образом город станет безопасным для жизни и привлекательным для инвесторов.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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