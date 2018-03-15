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15.03.2018  18:47   

На Харьковщине водитель раздавила молодую пару: подозреваемую посадили в СИЗО

По требованию прокуратуры суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в г.Изюм, в которой погибла молодая пара


Прокуратура Харьковской области
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, пока досудебным расследованием установлено, что подозреваемая в августе 2017 года, управляя технически исправным автомобилем "Opel Combo-C", не предоставила дорогу скутеру Viper "Active Sport", который двигался во встречном направлении. 
 
В результате столкновения 21-летний водитель и 18-летняя пассажирка скутера от полученных телесных повреждений погибли на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти молодых людей стали несовместимые с жизнью тяжелые комбинированные травмы тела.
 
«Водитель нарушила п. 10.1 Правил дорожного движения, в частности не убедилась, что ее маневр будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения. По данным судебно-автотехнической экспертизы нарушения правил находится в причинной связи с событием и последствиями», - пояснил М . Блохин.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, авария, сизо, харьков
 
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