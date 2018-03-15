15.03.2018 18:47

На Харьковщине водитель раздавила молодую пару: подозреваемую посадили в СИЗО

По требованию прокуратуры суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП в г.Изюм, в которой погибла молодая пара



Прокуратура Харьковской области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, пока досудебным расследованием установлено, что подозреваемая в августе 2017 года, управляя технически исправным автомобилем "Opel Combo-C", не предоставила дорогу скутеру Viper "Active Sport", который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения 21-летний водитель и 18-летняя пассажирка скутера от полученных телесных повреждений погибли на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти молодых людей стали несовместимые с жизнью тяжелые комбинированные травмы тела.

«Водитель нарушила п. 10.1 Правил дорожного движения, в частности не убедилась, что ее маневр будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения. По данным судебно-автотехнической экспертизы нарушения правил находится в причинной связи с событием и последствиями», - пояснил М . Блохин.

Досудебное расследование продолжается.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.