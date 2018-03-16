Женщина пыталась дать взятку прокурору: дело передали в суд

Первомайская местная прокуратура направила в суд Харьковской области обвинительный акт в отношении жительницы района, которую подозревают в попытке подкупить прокурора (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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давл.:
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