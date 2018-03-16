16.03.2018 13:45

Женщина пыталась дать взятку прокурору: дело передали в суд

Первомайская местная прокуратура направила в суд Харьковской области обвинительный акт в отношении жительницы района, которую подозревают в попытке подкупить прокурора (ч. 3 ст. 369 УК Украины).



Прокуратура Харьковской области

Как рассказал заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Никита Дальока, досудебным расследованием установлено, что в декабря 2017 году женщина пыталась передать начальнику отдела Первомайского местной прокуратуры 5 тысяч гривен и 400 долларов США.

За эти деньги подозреваемая просила, чтобы ее родственника не посадили в тюрьму за совершение повторного преступления против собственности. Ранее его освободили из мест лишения свободы условно-досрочно.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.