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16.03.2018  13:45   

Женщина пыталась дать взятку прокурору: дело передали в суд

Первомайская местная прокуратура направила в суд Харьковской области обвинительный акт в отношении жительницы района, которую подозревают в попытке подкупить прокурора (ч. 3 ст. 369 УК Украины).


Прокуратура Харьковской области
Как рассказал заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Никита Дальока, досудебным расследованием установлено, что в декабря 2017 году женщина пыталась передать начальнику отдела Первомайского местной прокуратуры 5 тысяч гривен и 400 долларов США.
 
За эти деньги подозреваемая просила, чтобы ее родственника не посадили в тюрьму за совершение повторного преступления против собственности. Ранее его освободили из мест лишения свободы условно-досрочно. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, взятка прокурор, харьков
 
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