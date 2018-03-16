16.03.2018 14:29

Водоемы Харьковщины временно закрываются для рыбалки

Традиционная ежегодная операция «Нерест» стартует с 1 апреля в Украине. Любой вылов рыбы в водоемах Харьковской области запрещается до 30 июня 2018 г.



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Об этом сообщили в Управлении Госрыбагентства в области. Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов во время естественного воспроизводства.

На водных объектах области запрещен лов в следующие сроки:

с 1 апреля по 10 июня - в водохранилищах;

с 1 апреля по 21 мая - в реках, в коренных водах;

с 1 апреля по 30 июня - в придаточных водах рек.

Нарушение правил рыболовства во время нерестового запрета карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за грубое нарушение правил рыболовства составляет от 340 до 680 грн. Уголовная ответственность предусматривает наложение штрафа в размере 3400 - 6800 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, а также незаконно добытых водных биоресурсов.

В этот период можно рыбачить на незапрещенных местах только одной удочкой или спиннингом, чтобы водные обитатели – рыбы и раки - имели возможность размножиться и вырасти.

Харьковский рыбоохранный патруль обнародовал список мест, где запрещена рыбалка.