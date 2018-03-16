Водоемы Харьковщины временно закрываются для рыбалки

Традиционная ежегодная операция «Нерест» стартует с 1 апреля в Украине. Любой вылов рыбы в водоемах Харьковской области запрещается до 30 июня 2018 г.
Об этом сообщили в Управлении Госрыбагентства в области. Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов во время естественного воспроизводства.
На водных объектах области запрещен лов в следующие сроки:
Нарушение правил рыболовства во время нерестового запрета карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за грубое нарушение правил рыболовства составляет от 340 до 680 грн. Уголовная ответственность предусматривает наложение штрафа в размере 3400 - 6800 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, а также незаконно добытых водных биоресурсов.
В этот период можно рыбачить на незапрещенных местах только одной удочкой или спиннингом, чтобы водные обитатели – рыбы и раки - имели возможность размножиться и вырасти.
Харьковский рыбоохранный патруль обнародовал список мест, где запрещена рыбалка.
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