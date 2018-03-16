16.03.2018 15:23

Харьковчанам показали, как Нью-Йорк реагирует на чрезвычайные ситуации (ФОТО)

Делегация Харькова во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым посетила Центр по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.



Фото предоставлено организаторами

Специалисты центра рассказали представителям Харьковского горсовета об особенностях его работы. Так, среди задач центра - надзор и разработка планов управления чрезвычайными ситуациями в городе, а также координация работы с жителями Нью-Йорка до, во время и после чрезвычайных ситуаций посредством обеспечения готовности, образования и быстрого реагирования.

Центр позиционируется как единый ситуационный центр, он отвечает за координацию экстренного планирования и реагирования на все чрезвычайные ситуации, которые происходят в Нью-Йорке, а также координирует работу всех необходимых служб города, представители которых работают в едином диспетчерском пункте оперативного реагирования.

В структуре центра работают более 200 специалистов, которые имеют подготовку в различных областях знаний, в том числе специалисты, назначенные из других городских служб.

Также харьковчанам рассказали о программах Центра, которые предусматривают специальные тренинги для жителей города по предотвращению чрезвычайных ситуаций и готовности к ним.

Специалисты Центра выразили свою готовность в сотрудничестве с городом Харьковом по предоставлению экспертной помощи для создания единого ситуационного центра в г. Харькове.



Справка. Центр по чрезвычайным ситуациям был создан в 1996 году в составе мэрии Нью-Йорка во время каденции мэра Рудольфа Джулиани и носил название Офис Мэра по чрезвычайным ситуациям. После проведения референдума жителей города Нью-Йорка в 2001 году он стал независимым агентством, возглавляемым уполномоченным (комиссаром) по чрезвычайным ситуациям, который подчинялся мэру города. В 2006 года носит название Центр по чрезвычайным ситуациям г. Нью-Йорка.