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16.03.2018  17:08   

Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.


// pravda.com.ua

Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО.

«По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины», – напомнил он.

«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», – заявил президент.
 
По словам главы государства теперь «уже и юридически АТО завершается».

Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

До этого проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был командующим войсками оперативного командования «Восток».

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  порошенко, вс, наев
 
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