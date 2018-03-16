Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.
Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО.
«По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины», – напомнил он.
«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», – заявил президент.
По словам главы государства теперь «уже и юридически АТО завершается».
Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.
До этого проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.
В 2016 году был командующим войсками оперативного командования «Восток».
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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