16.03.2018 17:08

Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.



// pravda.com.ua

Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО.



«По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины», – напомнил он.



«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», – заявил президент.



По словам главы государства теперь «уже и юридически АТО завершается».



Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.



До этого проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.



В 2016 году был командующим войсками оперативного командования «Восток».