16.03.2018 17:26

Харьковскую полицию ждет горячее воскресенье

18 марта в Харькове состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги, шествие, митинг ОО «Движение новых сил» и акция протеста с участием общественных организаций.



// Нацполиция

С 08.00 до 20.00 состоится пикетирование избирательного участка по выборам президента РФ. Мероприятие организовано Харьковской областной организацией Всеукраинской организации «Свобода». Охрану публичной безопасности и порядок будут обеспечивать 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.



С 14.00 до 16.30 запланировано проведение шествия по маршруту площадь Конституции-улица Сумская-памятник Т.Г. Шевченко и митинг у памьятника.Попередньо, участие в мероприятии примут до 1000 граждан. Публичный порядок будут обеспечивать почти 200 полицейских и курсантов вузов системы МВД.



В рамках чемпионата Украины в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги Украины ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Мариуполь» (Мариуполь). Ожидаемое количество болельщиков - до 5000 граждан. К охране общественного порядка будут привлечены 500 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии.