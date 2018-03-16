Харьковскую полицию ждет горячее воскресенье

18 марта в Харькове состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги, шествие, митинг ОО «Движение новых сил» и акция протеста с участием общественных организаций.
С 08.00 до 20.00 состоится пикетирование избирательного участка по выборам президента РФ. Мероприятие организовано Харьковской областной организацией Всеукраинской организации «Свобода». Охрану публичной безопасности и порядок будут обеспечивать 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.
С 14.00 до 16.30 запланировано проведение шествия по маршруту площадь Конституции-улица Сумская-памятник Т.Г. Шевченко и митинг у памьятника.Попередньо, участие в мероприятии примут до 1000 граждан. Публичный порядок будут обеспечивать почти 200 полицейских и курсантов вузов системы МВД.
В рамках чемпионата Украины в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги Украины ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Мариуполь» (Мариуполь). Ожидаемое количество болельщиков - до 5000 граждан. К охране общественного порядка будут привлечены 500 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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