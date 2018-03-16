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16.03.2018  17:26   

Харьковскую полицию ждет горячее воскресенье

18 марта в Харькове состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги, шествие, митинг ОО «Движение новых сил» и акция протеста с участием общественных организаций.


// Нацполиция

С 08.00 до 20.00 состоится пикетирование избирательного участка по выборам президента РФ. Мероприятие организовано Харьковской областной организацией Всеукраинской организации «Свобода». Охрану публичной безопасности и порядок будут обеспечивать 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.

С 14.00 до 16.30 запланировано проведение шествия по маршруту площадь Конституции-улица Сумская-памятник Т.Г. Шевченко и митинг у памьятника.Попередньо, участие в мероприятии примут до 1000 граждан. Публичный порядок будут обеспечивать почти 200 полицейских и курсантов вузов системы МВД.

В рамках чемпионата Украины в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами Премьер-лиги Украины ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Мариуполь» (Мариуполь). Ожидаемое количество болельщиков - до 5000 граждан. К охране общественного порядка будут привлечены 500 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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