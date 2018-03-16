16.03.2018 19:20

Трое харьковчан отправились грабить сельского «миллионера»

Мужчины спланировали и совершили нападение на домовладение в одном из сел Волчанского района, где, по их информации, находилась большая сумма денег.



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Один из злоумышленников узнал от знакомой, что у жителя села дома якобы хранится 2 миллиона долларов США. Он рассказал об этом своему товарищу и предложил съездить в «гости» к «миллионеру». К делу привлекли еще одного знакомого.

Мужчины, прихватив пневматический пистолет, вечером автомобилем приехали в село. Дождавшись, пока улица станет безлюдной, злоумышленники зашли во двор жертвы. Через незапертое окно они залезли в дом и напали на 57-летнего хозяина.

Тот пытался защититься, завязалась драка. Злоумышленники угрожая пистолетом, потребовали от него деньги. «Гости» перевернули все в доме и во дворе, но «сокровища» так и не нашли.

Поняв, что миллионные сбережения - это выдумка безработного холостяка, они связали хозяина и покинули его дом.

После досудебного расследования Волчанский отдел Чугуевского местной прокуратуры передал в районный суд обвинительный акт по факту разбоя с проникновением в жилище по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст.187 УК Украины) в отношении трех харьковчан.



Теперь подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.