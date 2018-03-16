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16.03.2018  19:51   

Городская власть выделяет материальную помощь ветеранам АТО и семьям погибших

Городская власть оказывает всевозможное содействие в решении проблем участников боевых действий в зоне АТО и семей погибших.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в настоящее время в Харькове на учете состоят более 5,3 тыс. участников боевых действий в зоне АТО, 76 лиц с инвалидностью из их числа, 87 членов семей погибших. Городская власть оказывает всевозможное содействие в решении проблем этих категорий граждан. 

Так, для приобретения жилья восьми семьям погибших и двум лицам с инвалидностью была предоставлена денежная компенсация на 10,4 млн грн. Сейчас готовятся документы для трех семей погибших и двух лиц с инвалидностью на 5,9 млн грн.

В 2017 году 207 человек получили единоразовую адресную денежную помощь на 1,1 млн грн, а 15 семей погибших - 150 тыс. грн  на сооружение надгробий.

Также единоразовая денежная помощь выделялась ко Дню защитника Украины для 4,9 тыс. человек (по 1 тыс. грн) и 78 членам семей погибших (по 5 тыс. грн на человека). Члены семей погибших также получают 100%-ю льготу на оплату услуг ЖКХ в пределах социальных нормативов.

В 2018 году в городском бюджете предусмотрены 5,4 млн грн на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

«Органы местного самоуправления выполняют все, что на них возложено. Это касается и приобретения жилья, и предоставления материальной и медицинской помощи. В школах и детсадах почти две тысячи детей получают бесплатное питание. Семьи погибших или демобилизованных участников боевых действий в зоне АТО получают гуманитарную и социально-психологическую помощь, содействие в трудоустройстве. Контакт у нас полностью налажен, и город старается решить как можно больше проблем ветеранов АТО и их семей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ато, матпомощь, харьков
 
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