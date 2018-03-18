Геннадий Кернес поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Коммунальное хозяйство города - сложная и требующая постоянного внимания система. Вы обеспечиваете работу коммуникаций, заботитесь о чистоте, благоустройстве, безопасности жизни людей. От имени всех харьковчан благодарю вас за ежедневную работу в трудных условиях. Желаю вам и вашим близким здоровья, сил, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Весеннего настроения и мира всем нам.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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