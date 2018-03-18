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18.03.2018  11:16   

Геннадий Кернес поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины


// city.kharkov.ua

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником. 

Коммунальное хозяйство города -  сложная и требующая постоянного внимания система. Вы обеспечиваете работу коммуникаций, заботитесь о чистоте, благоустройстве, безопасности жизни людей.  От имени всех харьковчан благодарю вас за ежедневную работу в трудных условиях. Желаю  вам и вашим близким здоровья, сил, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Весеннего настроения и мира всем нам.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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