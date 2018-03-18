18.03.2018 15:59

Полиция отчиталась об активности в центре Харькова (ФОТО)

В Харькове проходит ряд акций с участием общественных организаций



// Нацполиция

В Харькове состоялось шествие с участием около 70 граждан.



Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают работники Национальной полиции, военные Нацгвардии и курсанты вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано.



Также продолжается санкционированная акция протеста у Генконсульства Российской Федерации. На данный момент каких-либо правонарушений не зафиксировано.



Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.