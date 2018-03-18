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18.03.2018  15:59   

Полиция отчиталась об активности в центре Харькова (ФОТО)

В Харькове проходит ряд акций с участием общественных организаций


// Нацполиция

В Харькове состоялось шествие с участием около 70 граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают работники Национальной полиции, военные Нацгвардии и курсанты вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано.

Также продолжается санкционированная акция протеста у Генконсульства Российской Федерации. На данный момент каких-либо правонарушений не зафиксировано.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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