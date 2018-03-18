Полиция отчиталась об активности в центре Харькова (ФОТО)

В Харькове проходит ряд акций с участием общественных организаций
В Харькове состоялось шествие с участием около 70 граждан.
Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают работники Национальной полиции, военные Нацгвардии и курсанты вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано.
Также продолжается санкционированная акция протеста у Генконсульства Российской Федерации. На данный момент каких-либо правонарушений не зафиксировано.
Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 300 работников Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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