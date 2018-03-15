Рада уволила Гонтареву и назначила нового главу НБУ

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.
Соответствующее представление президента поддержали 247 депутатов.
Во время своего выступления Смелый пообещал провести основательную валютную либерализацию и отметил, что будет продолжать курс реформ.
«Принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна: сохранение ценовой финансовой стабильности, содействие экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую », — отметил он.
Ранее Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка. Назначение нового главы НБУ откладывали несколько раз, в том числе из-за отсутствия Гонтаревой в зале парламента.
Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке президенту Украины Петру Порошенко 10 апреля 2017. С 11 мая и.о. председателя Нацбанка стал первый заместитель бывшего главы НБУ Яков Смолий.
В июне 2017 года сообщалось, что Назка может полностью проверить декларации экс-главы Нацбанка Гонтаревой.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: