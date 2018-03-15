15.03.2018 16:24

Рада уволила Гонтареву и назначила нового главу НБУ

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.



// investigator.org.ua

Соответствующее представление президента поддержали 247 депутатов.



Во время своего выступления Смелый пообещал провести основательную валютную либерализацию и отметил, что будет продолжать курс реформ.



«Принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна: сохранение ценовой финансовой стабильности, содействие экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую », — отметил он.



Ранее Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка. Назначение нового главы НБУ откладывали несколько раз, в том числе из-за отсутствия Гонтаревой в зале парламента.



Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке президенту Украины Петру Порошенко 10 апреля 2017. С 11 мая и.о. председателя Нацбанка стал первый заместитель бывшего главы НБУ Яков Смолий.



В июне 2017 года сообщалось, что Назка может полностью проверить декларации экс-главы Нацбанка Гонтаревой.