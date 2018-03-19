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19.03.2018  15:15   

В области будут судить мужчину, подозреваемого в терроризме

Прокуратура направила в суд дело бойца незаконного вооруженного формирования "Брянка СССР"


Прокуратура Харьковской области
Прокуратура направила суд области обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2014 году на территории г. Брянка Луганской области злоумышленник добровольно вступил террористическую организацию «ЛНР» - батальона «СССР Брянка». Там ему дали в пользование огнестрельное оружие, боеприпасы, форменная одежда и другое военное снаряжение.
 
Домой мужчина вернулся в конце 2017 года. С собой привез 3 ручные гранаты РГД-5, которые были изъяты во время обысков с санкции суда в квартире злоумышленника.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
 
Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  лнр, терроризм, харьков
 
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