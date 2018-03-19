Решили развлечься и обстреляли автобус: прокуратура передала в суд дело троих подростков

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в районный суд области обвинительный акт по подозрению трех несовершеннолетних (двое ребят 15 лет и один - 16 лет) в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины ).
Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Ена,
Инцидент произошел в начале декабря 2017 года на автомобильной дороге "Харьков-Волчанск" в районе КПП "Чугуновка". Около 18:30 трое подростков пошли в лесополосу неподалеку от автодороги. Один из несовершеннолетних - 15-летний парень, прихватил с собой винтовку "Crosman 2100 classic", которую зарядил металлическими пулями.
Подростки сняли шлагбаум, который перекрывал въезд в лесную дорогу, и перегородили им проезд на автодороге. В это время по дороге в Харьков двигался пассажирский автобус. Подъезжая к шлагбауму на дороге, водитель сбавил скорость. Когда водитель объезжал препятсявие, 15-летний парень выстрелом разбил боковое пассажирское стекло автобуса.
По словам несовершеннолетнего, оружие и боеприпасы он нашел накануне в лесу.
Объясняя мотивы своего поступка, ребята рассказали, что им просто было скучно и они решили развлечься.
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Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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