19.03.2018 18:45

Решили развлечься и обстреляли автобус: прокуратура передала в суд дело троих подростков

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в районный суд области обвинительный акт по подозрению трех несовершеннолетних (двое ребят 15 лет и один - 16 лет) в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины ).



Прокуратура Харьковской области

Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Ена,

Инцидент произошел в начале декабря 2017 года на автомобильной дороге "Харьков-Волчанск" в районе КПП "Чугуновка". Около 18:30 трое подростков пошли в лесополосу неподалеку от автодороги. Один из несовершеннолетних - 15-летний парень, прихватил с собой винтовку "Crosman 2100 classic", которую зарядил металлическими пулями.

Подростки сняли шлагбаум, который перекрывал въезд в лесную дорогу, и перегородили им проезд на автодороге. В это время по дороге в Харьков двигался пассажирский автобус. Подъезжая к шлагбауму на дороге, водитель сбавил скорость. Когда водитель объезжал препятсявие, 15-летний парень выстрелом разбил боковое пассажирское стекло автобуса.

По словам несовершеннолетнего, оружие и боеприпасы он нашел накануне в лесу.

Объясняя мотивы своего поступка, ребята рассказали, что им просто было скучно и они решили развлечься.