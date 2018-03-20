20.03.2018 13:45

Соблазнил сотрудницу и обокрал обменку: суд вынес приговор

Прокуратура доказала в суде вину женатого поклонника, который обокрал новую знакомую на 600 тыс. гривен.



Прокуратура Харьковской области

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июне 2017 года в кафе на одном из автовокзалов города 31-летний ранее судимый харьковчанин познакомился с женщиной и начал ухаживать за ней.

Изрядно выпив, они решили уединиться. Женщина пригласила мужчину к себе на работу в обменный пункт.

Когда они приехали к ней на работу, женщина ненадолго вышла из помещения. В это время мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тыс. грн. и скрылся.

Подозреваемого задержали через два месяца после совершения преступления. К тому времени он уже успел потратить все украденные деньги.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.