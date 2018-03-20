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20.03.2018  13:45   

Соблазнил сотрудницу и обокрал обменку: суд вынес приговор

Прокуратура доказала в суде вину женатого поклонника, который обокрал новую знакомую на 600 тыс. гривен.


Прокуратура Харьковской области
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В июне 2017 года в кафе на одном из автовокзалов города 31-летний ранее судимый харьковчанин познакомился с женщиной и начал ухаживать за ней. 
 
Изрядно выпив, они решили уединиться. Женщина пригласила мужчину к себе на работу в обменный пункт.
 
Когда они приехали к ней на работу, женщина ненадолго вышла из помещения. В это время мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тыс. грн. и скрылся. 
 
Подозреваемого задержали  через два месяца после совершения преступления. К тому времени он уже успел потратить все украденные деньги.
 
На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  кража, деньги, харьков
 
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