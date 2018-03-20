20.03.2018 13:45
Соблазнил сотрудницу и обокрал обменку: суд вынес приговор
Прокуратура доказала в суде вину женатого поклонника, который обокрал новую знакомую на 600 тыс. гривен.
Прокуратура Харьковской области
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В июне 2017 года в кафе на одном из автовокзалов города 31-летний ранее судимый харьковчанин познакомился с женщиной и начал ухаживать за ней.
Изрядно выпив, они решили уединиться. Женщина пригласила мужчину к себе на работу в обменный пункт.
Когда они приехали к ней на работу, женщина ненадолго вышла из помещения. В это время мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тыс. грн. и скрылся.
Подозреваемого задержали через два месяца после совершения преступления. К тому времени он уже успел потратить все украденные деньги.
На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.