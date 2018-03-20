20.03.2018 14:51

Глава ХОГА опубликовала декларацию о доходах

Юлия Светличная задекларировала за 2017 год 182,5 тыс. грн.



ХОГА

Председатель ХОГА указала в декларации денежные активы, которыми она владеет, – наличными 15 тыс. долл., 5 тыс. евро и 50 тыс. грн.

Соответствующая декларация размещена на сайте Единого госреестра электронных деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Все средства Светличная получила в виде заработной платы.

Из недвижимости в активе Юлии Светличной - две квартиры в Харькове площадью 32 и 47 кв. м, приобретенные в 2006 и 2008 гг., а также 50% квартиры в Волчанске (общая площадь - 52 кв. м, приобретена в 1998 г.). Также у руководителя области есть автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.