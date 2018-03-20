Порошенко: Катар готов предоставить Украине сжиженный газ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о «чрезвычайно важные переговорах по диверсификации источников газоснабжения», которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.
«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
Президент также подчеркнул, что «эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности».
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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