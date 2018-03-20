20.03.2018 16:00

Порошенко: Катар готов предоставить Украине сжиженный газ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о «чрезвычайно важные переговорах по диверсификации источников газоснабжения», которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.



// ХОГА

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что «эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности».