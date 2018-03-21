21.03.2018 10:30

Суррогат для наливаек бодяжили в промзоне Харькова (ФОТО)

Подпольный цех по производству алкогольных напитков обнаружили сотрудники харьковской местной прокуратуры №5 совместно с полицейскими Основянского отдела.



// Прокуратура Харьковской области

Производство суррогата организовал 48-летний харьковчанин. Цех расположил в складском помещении.



«Установлено, что мужчина покупал спирт сомнительного качества, разбавлял его водой и разливал в бутылки и тетрапак. В дальнейшем суррогатную водку реализовывали в так называемых « наливайках», – рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко.



Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).



Сейчас по санкции суда в цехе по производству суррогата проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование для изготовления спиртовой смеси, около 3 тыс. 400 литров спирта, 1 тыс. 300 литров спиртовой смеси и тому подобное. Отобраны образцы, которые направлены на экспертизу.



Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявления подозрения лицам, причастным к незаконному изготовлению подакцизных товаров.



Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.