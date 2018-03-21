Главная Новости Власть Суррогат для наливаек бодяжили в промзоне Харькова (ФОТО)
21.03.2018  10:30   

Суррогат для наливаек бодяжили в промзоне Харькова (ФОТО)

Подпольный цех по производству алкогольных напитков обнаружили сотрудники харьковской местной прокуратуры №5 совместно с полицейскими Основянского отдела.


// Прокуратура Харьковской области

Производство суррогата организовал 48-летний харьковчанин. Цех расположил в складском помещении.

«Установлено, что мужчина покупал спирт сомнительного качества, разбавлял его водой и разливал в бутылки и тетрапак. В дальнейшем суррогатную водку реализовывали в так называемых « наливайках», – рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко.
 
Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).
 
Сейчас по санкции суда в цехе по производству суррогата проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование для изготовления спиртовой смеси, около 3 тыс. 400 литров спирта, 1 тыс. 300 литров спиртовой смеси и тому подобное. Отобраны образцы, которые направлены на экспертизу.
 
Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявления подозрения лицам, причастным к незаконному изготовлению подакцизных товаров.
 
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суррогат, харьков
 
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