21.03.2018 13:21

Прокуратура через суд требует запретить пользоваться старым зданием

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова иск о запрете эксплуатации нежилых помещений в Индустриальном районе города.



// newsroom.kh.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, речь идет о здании площадью более 500 кв. м. на Московском проспекте возле станции метро Индустриальная. Владелец сдавал их в аренду.

«В 2006 году право собственности на помещение зарегистрировано третейским судом. Однако, как выяснилось, объект недвижимости использовался незаконно, в частности, до настоящего времени так и не был принят в эксплуатацию. Кроме того, оказалось, что у владельца еще и отсутствуют любые правоустанавливающие документы, предоставляющие право на пользование землей», - пояснил Р. Скуратович.