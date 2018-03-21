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21.03.2018  15:10   

В Украине хотят запретить бумажные паспорта

В Украине все внутренние паспорта будут выдаваться в форме ID-карты.


// ZakNEWS

Кабинет министров на заседании 21 марта запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки.

Отметим, правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Кроме того, за прошлый год выдали 1 096 824 паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем, по ID-карте сейчас можно посещать Турцию без заграничного паспорта.
 

Источник:   РБК - Украина
 Тэги:  паспорт, харьков, закон, новый
 
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