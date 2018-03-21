На Залютино стянули правоохранителей: раздаются выстрелы (ВИДЕО)

В соцсетях появились сообщения, что на Залютино стянули полицейских, несколько рот солдат, снайперов, раздаются выстрелы.
Ситуация находится под контролем, прокомментировали в Нацполиции.
В районе проводятся тактические учения правоохранителей, сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
По информации NewsRoom, силовики отрабатывают задачу связанную с разбойным нападением на автомобиль инкассаторов. Согласно легенде, на улице Конева вооруженные злоумышленники остановили машину, ранили двух сотрудников инкассаторской службы и завладели суммой в семь миллионов гривен. После этого они якобы скрылись на автомобиле BMW X-5.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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