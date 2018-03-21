21.03.2018 15:35

На Залютино стянули правоохранителей: раздаются выстрелы (ВИДЕО)

В соцсетях появились сообщения, что на Залютино стянули полицейских, несколько рот солдат, снайперов, раздаются выстрелы.



// newsroom.kh.ua

Ситуация находится под контролем, прокомментировали в Нацполиции.



В районе проводятся тактические учения правоохранителей, сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.



По информации NewsRoom, силовики отрабатывают задачу связанную с разбойным нападением на автомобиль инкассаторов. Согласно легенде, на улице Конева вооруженные злоумышленники остановили машину, ранили двух сотрудников инкассаторской службы и завладели суммой в семь миллионов гривен. После этого они якобы скрылись на автомобиле BMW X-5.