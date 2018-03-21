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21.03.2018  16:01   

На Салтовке столкнулись Chrysler и Lanos (ФОТО)

Авария произошла около полудня 21 марта в районе перекрестка улиц Гвардейцев Широнинцев и В. Стуса.

Участниками ДТП стали автомобили Chrysler и Daewoo Lanos, сообщили  патрульной полиции.

В результате происшествия мeдики госпитализировали в больницу водителя и пассажира Lanos’a.

Причины и обстоятельства ДТП установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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