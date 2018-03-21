21.03.2018 16:01

На Салтовке столкнулись Chrysler и Lanos (ФОТО)

Авария произошла около полудня 21 марта в районе перекрестка улиц Гвардейцев Широнинцев и В. Стуса.

Участниками ДТП стали автомобили Chrysler и Daewoo Lanos, сообщили патрульной полиции.



В результате происшествия мeдики госпитализировали в больницу водителя и пассажира Lanos’a.



Причины и обстоятельства ДТП установит следствие.