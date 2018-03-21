Главная Новости Власть Под Харьковом пресекли незаконную аренду сельскохозяйственной земли стоимостью почти полмиллиона гривен
21.03.2018  17:42   

Под Харьковом пресекли незаконную аренду сельскохозяйственной земли стоимостью почти полмиллиона гривен

Хозяйственный суд области удовлетворил иск Лозовской местной прокуратуры об отмене распоряжения председателя Барвенковской местной райгосадминистрации.


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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенные и территории Гусаровского сельского совета за пределами населенного пункта.

«Осенью 2012 года районная государственная администрация предоставила лицу разрешение на разработку документации по землеустройству на участки общей площадью 46 га с целью их дальнейшей аренды на 49 лет. Однако разрешение получено вопреки действующему законодательству, в частности, без проведения земельных торгов», - пояснил Д. Нестеров.

Нормативная денежная оценка земли составляет более 400 тыс. грн.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  земля, хозяйственный суд, харьков
 
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