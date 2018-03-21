Под Харьковом пресекли незаконную аренду сельскохозяйственной земли стоимостью почти полмиллиона гривен

Хозяйственный суд области удовлетворил иск Лозовской местной прокуратуры об отмене распоряжения председателя Барвенковской местной райгосадминистрации.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенные и территории Гусаровского сельского совета за пределами населенного пункта.
«Осенью 2012 года районная государственная администрация предоставила лицу разрешение на разработку документации по землеустройству на участки общей площадью 46 га с целью их дальнейшей аренды на 49 лет. Однако разрешение получено вопреки действующему законодательству, в частности, без проведения земельных торгов», - пояснил Д. Нестеров.
Нормативная денежная оценка земли составляет более 400 тыс. грн.
Сейчас решение суда вступило в законную силу.
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