16.05.2018 11:25

В Харьков едет Гройсман

17 мая Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Харьковскую область.



//gordonua.com

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.



Как сообщают местные СМИ, премьер приедет для участия в коллегии Министерства социальной политики. Она будет проходить в новой библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



Потом состоится пресс-конференция Гройсмана.