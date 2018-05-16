В Харьков едет Гройсман

17 мая Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Харьковскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Как сообщают местные СМИ, премьер приедет для участия в коллегии Министерства социальной политики. Она будет проходить в новой библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Потом состоится пресс-конференция Гройсмана.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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