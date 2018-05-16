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16.05.2018  11:25   

В Харьков едет Гройсман

17 мая Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Харьковскую область.


//gordonua.com

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщают местные СМИ, премьер приедет для участия в коллегии Министерства социальной политики. Она будет проходить в новой библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Потом состоится пресс-конференция Гройсмана.

Тэги:  гройсман, визит, харьков
 
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