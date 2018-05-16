Главная Новости Власть Геннадий Кернес провел личный прием в Московском районе
16.05.2018  17:39   

Геннадий Кернес провел личный прием в Московском районе

На встрече больше 70 человек подали заявления на решение коммунальных проблем, получили консультации по вопросам лечения и материальной помощи.


// city.kharkov.ua

16 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием жителей Московского района. Большинство обращений касалось ремонта кровель и подъездов жилых домов, установки приборов учета тепла, ремонта внутриквартальных дорог и благоустройства дворов. Те, кто нуждался в материальной помощи по состоянию здоровья, на месте получили положительное решение и консультацию социальных работников. Всего городской голова принял 73 человека.

Жители Салтовки обратились с просьбой о реконструкции нескольких школьных стадионов. В 2019 году в школах №143 и №138 будут построены стадионы нового образца – с профессиональным покрытием поля, игровыми и тренажерными площадками. А в школе №25 работы по обновлению стадиона начнутся уже летом, кроме того, за время каникул там будут заменены окна, отремонтированы двор, входная группа и спортивный зал.

Жильцы дома №39б по ул. Гвардейцев Широнинцев попросили перевести их жилье в коммунальную собственность. Бывшее ведомственное общежитие сегодня находится на балансе одного из строительных трестов. И собственник дома, и люди обратились с просьбой передать здание на обслуживание города. «Если все собственники квартир согласны, и это общее, согласованное решение, то мы готовы вынести этот вопрос на ближайшую сессию горсовета» – сказал Геннадий Кернес.

Московский район Харькова – самый большой по количеству населения и коммунального жилья. По итогам приема, в план работы департаментов горсовета были внесены ремонты более 40 кровель, подъездов, лифтов, тротуаров и внутриквартальных дорог. «Такие проблемы есть в каждом районе, но тут больший масштаб, и люди правы, требуя помощи. Мы должны точно называть сроки, честно, и следовать графику, как от нас ждут харьковчане», – отметил городской голова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, личный прием, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Власть Геннадий Кернес: Все проекты в сотрудничестве с европейскими банками идут по плану 18.05 Общество «Financial Times» признал Харьков самым эффективным в Европе городом для инвестиций 18.05 Власть Геннадий Кернес: И опять мы лучшие в Европе!
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 