16.05.2018 17:39

Геннадий Кернес провел личный прием в Московском районе

На встрече больше 70 человек подали заявления на решение коммунальных проблем, получили консультации по вопросам лечения и материальной помощи.



// city.kharkov.ua

16 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием жителей Московского района. Большинство обращений касалось ремонта кровель и подъездов жилых домов, установки приборов учета тепла, ремонта внутриквартальных дорог и благоустройства дворов. Те, кто нуждался в материальной помощи по состоянию здоровья, на месте получили положительное решение и консультацию социальных работников. Всего городской голова принял 73 человека.



Жители Салтовки обратились с просьбой о реконструкции нескольких школьных стадионов. В 2019 году в школах №143 и №138 будут построены стадионы нового образца – с профессиональным покрытием поля, игровыми и тренажерными площадками. А в школе №25 работы по обновлению стадиона начнутся уже летом, кроме того, за время каникул там будут заменены окна, отремонтированы двор, входная группа и спортивный зал.



Жильцы дома №39б по ул. Гвардейцев Широнинцев попросили перевести их жилье в коммунальную собственность. Бывшее ведомственное общежитие сегодня находится на балансе одного из строительных трестов. И собственник дома, и люди обратились с просьбой передать здание на обслуживание города. «Если все собственники квартир согласны, и это общее, согласованное решение, то мы готовы вынести этот вопрос на ближайшую сессию горсовета» – сказал Геннадий Кернес.



Московский район Харькова – самый большой по количеству населения и коммунального жилья. По итогам приема, в план работы департаментов горсовета были внесены ремонты более 40 кровель, подъездов, лифтов, тротуаров и внутриквартальных дорог. «Такие проблемы есть в каждом районе, но тут больший масштаб, и люди правы, требуя помощи. Мы должны точно называть сроки, честно, и следовать графику, как от нас ждут харьковчане», – отметил городской голова.