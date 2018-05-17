17.05.2018 13:15

Представители Минсоцполитики посетили харьковский «Прозрачный офис»

Представители Министерства социальной политики Украины сегодня, 17 мая, посетили центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» Шевченковского района.



// Харьковский горсовет

Также с работой центра ознакомились специалисты в сфере социальной защиты из разных регионов Украины, которые принимают участие в сегодняшнем выездном заседании коллегии Минсоцполитики. О работе «Прозрачного офиса» гостям рассказали заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский и директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что «Прозрачный офис» Шевченковского района принимает около 20 тыс. обращений граждан в месяц.

«Это огромный массив работы, с которым наши специалисты справляются достаточно быстро. Сотрудники стали работать по-другому, изменились философия работы и система контакта с людьми. Уверена, что качество предоставления услуг будет только улучшаться. А благодаря таким мероприятиям, как сегодня, мы делимся опытом и можем перенять лучшие практики из других регионов», - отметила вице-мэр.

Генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко сообщил, что должна быть построена базовая модель обслуживания населения, и поскольку социальные услуги наиболее востребованы, министерство поддерживает проекты, которые предусматривают унификацию процедур назначения тех или иных видов социальной поддержки.

«В данном случае мы говорим о том, что отдельные регионы и города являются пилотными, на их базе уже реализованы, как в Харькове, такие проекты. Коллеги из других регионов приезжают, смотрят, оценивают и уже решаются на то, чтобы реализовать такие проекты у себя в городах», - отметил Виталий Музыченко.



Так, заместитель Бахмутского городского головы по социальным вопросам Виктория Точеная сообщила, что в ее городе центр планируют открыть в течение двух лет.

«Мы уже в процессе: провели тендер, ожидаем его результатов и начинаем работы. Когда мы моделировали свой социальный офис, то принимали во внимание опыт Винницы и Харькова. Идея создания таких офисов полностью себя оправдывает. Если вы захотите получить все виды социльных услуг, то вам будет очень приятно прийти в одно место и получить ответы по любым вопросам - назначения пенсий, субсидий, всех видов государственных пособий, льгот многодетной семье и т. д.», - отметила Виктория Точеная.

Директор Департамента социальной политики Винницы Лариса Попова напомнила, как начинался процесс создания «Прозрачных офисов» в стране.

«Я помню приезд вашего мэра Геннадия Кернеса, когда мы показывали работу нашего «Прозрачного офиса». У него загорелись глаза, и я поняла, что в Харькове такие офисы будут! Это очень положительно, потому что люди должны в комфортных условиях получать весь спектр социальных услуг, и сотрудники также должны работать в комфортных условиях. Мне кажется, что Харьков сегодня является примером для всей Украины, и вся Украина сегодня перенимает опыт Харькова», - подчеркнула директор департамента.