Красноградским охотникам запретили пользоваться угодьями

Деятельность Красноградской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов приостановлена из-за нарушения действующего законодательства.
О принятом Харьковским окружным административным судом решении сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Именно это ведомство подало соответствующий иск в суд.
Причиной иска стали результаты плановой проверки пользователя охотничьих угодий, которую Госэкоинспекция провела в конце 2017 года.
«В частности, проверкой было установлено, что обязанности, предусмотренные Законом Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и Законом Украины «О животном мире», предприятием в большей части не выполняются. Так, например, не обеспечивается проведение необходимых мер, направленных на охрану и воспроизводство охотничьих животных. Руководством районной ОУООР не обеспечена организация и проведение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда, улучшению среды обитания охотничьих животных на угодьях, предоставленных в пользование», – пояснили в Госэкоинспекции.
По результатам рассмотрения иска в мае 2018 года харьковским окружным административным судом вынесено решение в пользу Госэкоинспекции.
«Надеемся, что такие меры воздействия помогут сохранить богатство животного мира в одном из самых живописных уголков Харьковщины», – заявили экологи.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: