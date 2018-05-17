17.05.2018 16:46

В городском совете пройдет конференция «Харьков: развитие и инвестиции»

Конференция инвесторов «Харьков: развитие и инвестиции» пройдет в пятницу, 18 мая, в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й этаж).



// Харьковский горсовет

В конференции примут участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, глава Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, главный редактор «fDi Magazine» (специализированного издания «Financial Times») Кортни Фингар.



В рамках мероприятия запланировано проведение двух секций: «Харьков - развитие и инвестиции» и «Харьков - лучшие возможности для ведения бизнеса» при участии представителей международных компаний, ЕБРР, экологической финансовой корпорации «НЕФКО», Европейской Бизнес Ассоциации, Немецкой федеральной компании «GIZ», Харьковского городского совета, предприятий Харькова.



Во время конференции Харьков также получит сертификат о победе в рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2018-2019».