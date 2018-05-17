17.05.2018 16:00

Геннадий Кернес: Социальная реформа в Харькове ориентирована на реальные нужды людей

Ход и результаты социальной реформы обсуждались на коллегии Минсоцполитики в Харькове.



// city.kharkov.ua

17 мая в Харькове прошла выездная коллегия Министерства социальной политики Украины. В ней приняли участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава министерства Андрей Рева, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, руководители органов и учреждений сферы социальной защиты регионов страны.



«Сегодня Харьков – самый социально ориентированный город Украины. Мы получили новые полномочия и обязательства, изменились бюджетные показатели, но главное – у нас уже есть обдуманное понимание реформы», – сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес, описывая изменения в регионе.



По его словам, решение большинства задач социальной политики на местах стало возможным благодаря бюджетной децентрализации и реформе местного самоуправления, обеспечившей финансами самостоятельные громады. При этом задачи новых и существующих социальных органов определяются из реальных потребностей людей на местах.



«В «Прозрачных офисах» Харькова сегодня можно получить почти 300 видов услуг и различной помощи. Учитывая, что практически в каждой семье есть потребность в социальной защите, это самый реальный и нужный шаг навстречу людям. Это справки, субсидии, различные услуги без волокиты и бюрократии. Работа с переселенцами, защита детей, материальная помощь – эти направления могут быть только адресными, и то, что государство провело децентрализацию полномочий и средств, дает возможность качественно помогать многим нуждающимся», – отметил Геннадий Кернес.