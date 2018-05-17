17.05.2018 17:14

Прокуратура направила в суд дело беглеца из Харьковского следственного изолятора

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Октябрьский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту побега из-под стражи с повреждением инженерно-технических средств охраны (ч. 2 ст. 393 УК Украины) относительно неоднократно судимого 23-летнего жителя Валковского района.



// telegraf.com.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, весной прошлого года мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Обвинительный акт направили в Валковский районный суд Харьковской области. Однако, подозреваемый не охотно посещал судебные заседания и даже был объявлен в розыск, поэтому прокуратура обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд поддержал позицию прокуратуры.

С конца марта текущего года мужчина находился в ГУ «Харьковская учреждение исполнения наказаний (№27)». Там, по собственному желанию, выполнял хозяйственные работы на территории учреждения. Однако, пробыв в следственном изоляторе и недели - человек убежал. Вечером, перед окончанием работы, злоумышленник потихоньку проник к заднему двору, повредил техническое средство охраны, залез на забор и пробрался на улицу.

Нашли подозреваемого через несколько дней. Как оказалось, после побега он добрался железнодорожного вокзала и сел в электропоезд. Задержали беглеца, когда он пришел «пересидеть» у своей бабушки.

Кроме того, прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности работников СИЗО (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Сейчас досудебное расследование продолжается.