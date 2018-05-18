18.05.2018 20:52

Терехов: Харьков настроен с международным партнерами реализовать ряд принципиальных для города проектов

Благодаря сегодняшней встрече, говорит первый вице-мэр, Харькову удалось заручиться поддержкой международных партнеров сразу по нескольким проектам.



// Горсовет

Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило кредитный рейтинг Харькова на уровне uaA +, прогноз «стабильный». Именно об этом первый вице-мэр Игорь Терехов заявил на конференции с участием ведущих финучреждений Европы в харьковской мэрии. Международные партнеры, которые работают с Харьковом не первый год, отмечают, к сотрудничеству открыты. В свою очередь в горсовете говорят, планов у Харькова много. И по модернизации коммунальных сетей, и в сфере бытовых отходов, и по энергоэффективности, и в инфраструктуре.

«Я думаю, что на хорошие проекты деньги у нас всегда есть», - сказал председатель Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевка Аджунер.

Железная позиция и конкретные проекты. Благодаря сегодняшней встрече, говорит первый вице-мэр, Харькову удалось заручиться поддержкой международных партнеров сразу по нескольким проектам.

«Мы презентовали проект, который нуждается в финансировании по Харьковскому водоканалу, и получили соответствующее согласование с немецким банком «KfW» на финансирование в размере 52 млн евро под этот проект. Кроме того, мы презентовали концепцию безопасного города, и ЕБРР выразил готовность рассмотреть этот проект с целью дальнейшего финансирования. Кроме того, мы презентовали целый ряд направлений по Харьковским тепловым сетям и тоже услышали от ЕБРР готовность рассмотреть эти проекты. С целью дальнейшего финансирования. Тепловые сети для нас очень важны. Тем более важны при подготовке к новому отопительному сезону. И для нас это является приоритетным направлением», - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Но кроме планов - есть уже реальные результаты. Так благодаря партнерам Харьков совсем скоро получит кредит на закупку новых троллейбусов.

«Мы имеем возможность софинансирования из двух банков: ЕБРР и ЕИБ в размере общей суммы - 20 млн. евро под закупку троллейбусного парка. Сегодня пройдены определенные процедуры и, я думаю, что харьковчане увидят уже в новом году новые троллейбусы. Это будут современные новые троллейбусы», - Игорь Терехов.

В мэрии сегодняшний день считают историческим для города. Конференция, собравшая топовые финансовые учреждения Европы, - идеальная площадка для налаживания партнерских отношений и осуществления проектов для жизнедеятельности Харькова.

«Это первый город в Украине, куда съехались такие финансовые учреждения, для того, чтобы рассматривать конкретные инвестиционные проекты наших комунальных предприятий и нашей инфраструктуры города, это говорит, прежде всего, что город Харьков – №1 в инвестиционной привлекательности. И сегодняшняя награда, которая была вручена нашему мэру Геннадию Адольфовичу Кернесу, еще раз доказывает то, что наш город инвестиционно привлекательный», - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.