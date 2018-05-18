18.05.2018 21:15

Геннадий Кернес: Все проекты в сотрудничестве с европейскими банками идут по плану

Речь о продолжении строительства метро в Харькове и мусороперерабатывающего комплекса. Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



// Горсовет

Это подтвердили и представители финансовых учреждений. Также они отметили, что доверяют Харькову, как надежному партнеру. На кольцевой дороге в районе Алексеевки в настоящее время ведется строительство будущих тоннелей в электродепо. Все работы финансируются из городского бюджета. Кроме того, на окраине Дергачей строится мусороперерабатывающий комплекс. Оба проекта реализуются при поддержке международных финансовых учреждений. И все идет по плану, отметил городской голова Геннадий Кернес во время инвестиционной конференции.

«Проекты с ЕБРР находятся в стадии переговоров, подписаны договора, мы отрабатываем сейчас документы, отлаживаем механизм консультаций, отлаживаем механизм тендерной документации. И мы уже, не останавливаясь, за счет бюджета города Харькова достраиваем развязку линии Алексеевскую, которая входит в проект в общий строительства двух дополнительных станций в сторону Одесской. Поэтому мы работаем и уже выполнили работ на более 30 млн. гривен. Вообще стоимость данных работ будет на уровне 100 млн., но это деньги будут городского бюджета. Это наше участие в этом проекте. Также, вы наверное знаете, что ведутся работы по строительству многофункциональном комплекса по переработке твердо-бытовых отходов. Мы уже работаем, как говорится, на земле, на участке. Подготавливается площадка. Поэтому все пока идет по плану. Я как мэр Харькова, делегированными возможностями от жителей города, могу смело заверить всех харьковчан, что никаких проблем у нас с вывозом твердо-бытовых отходов и утилизации у нас в будущем не будет», - рассказал Геннадий Кернес.

Продолжение строительства метро в Харькове финансируется Европейским банком реконструкции и развития, а еще Европейским инвестиционным банком. Они на новые станции метро и обновление подвижного состава выделяют триста двадцать миллионов евро. Представители обоих учреждений убеждают, что Харьков - надежный партнер. И уже утвержденные проекты - не конец взаимодействия.

«Моя команда находится здесь, у нас уже здесь есть офис и представительство в Харькове. Их задача – работать с потенциальными инвесторами в ближайшей районах и поддерживать инвестиции. И конечно же в Харькова большой потенциал информационных технологий, агросектор, это еще одна возможность и другие вещи, которые будут возник в рамках нашей совместной деятельности. Думаю, что вовлечение малого и среднего бизнеса - это основа устойчивого развития, это очень важный момент. И с вашей поддержкой, господин мэр, и вашей командой мы создадим конкурентоспособность мелких и средних компаний», - сказал председатель Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевка Аджунер.

«С уважением к мэру и городу, в первую очередь, я поздравляю Харьков и лично господина Кернеса за такие успехи, что Европа и вы сами получили приз, который выражает и отражает достижения города, и правительство города. Сегодня в Украине, с точки зрения Евросоюза, день Европы. И это, наверное, не случайно, что именно сегодня вы получили от Европы такой приз - быть самым передовым городом с точки зрения инвестиций, поздравляю», - сказал старший специалист Департамента транспорта Европейского инвестиционного банка Иштван Хайцингер.