Велодень охраняют 70 полицейских

Правоохранители обеспечат публичный порядок во время спортивного праздника.
По предварительным данным, участие в Велодне примут около 10 000 граждан. Публичный порядок во время спортивного праздника будут охранять 70 работников Нацполиции.
Старт и финиш велопробега состоится на площади Свободы.
Для обеспечения безопасности дорожного движения с 8.00 до 14.00 временно будет ограничено движение по улицам Сумской, Новгородской, Динамовской, Алчевских, Чернышевской и проспекту Науки.
Полиция призывает граждан не нарушать правопорядок и просит водителей транспортных средств спланировать свой маршрут.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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