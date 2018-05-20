20.05.2018 10:19

Велодень охраняют 70 полицейских

Правоохранители обеспечат публичный порядок во время спортивного праздника.



// Нацполиция

По предварительным данным, участие в Велодне примут около 10 000 граждан. Публичный порядок во время спортивного праздника будут охранять 70 работников Нацполиции.



Старт и финиш велопробега состоится на площади Свободы.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 8.00 до 14.00 временно будет ограничено движение по улицам Сумской, Новгородской, Динамовской, Алчевских, Чернышевской и проспекту Науки.



Полиция призывает граждан не нарушать правопорядок и просит водителей транспортных средств спланировать свой маршрут.