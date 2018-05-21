21.05.2018 11:50
Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
В понедельник, 21 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
// dozor.kharkov.ua
Как и на предыдущих заседаниях по делу харьковского городского головы, ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.
Геннадий Кернес с охранниками – Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые с харьковским мэром проходят по делу, как подозреваемые, – уже прибыли в Киевский райсуд Полтавы.
Также присутствует часть адвокатов стороны защиты.
Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов.
На сегодняшнем заседании должны приступить к изучению доказательств стороны защиты.
На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения.
11.29 Все присутствующие в зале ожидают судью Антонова.
11.47 В зал зашёл судья Антонов. Началось заседание.
Адвокаты Сергея Ряполова не явились в связи с занятостью.
В зал зашли представители ОБСЕ.
Адвокат Лидия Изовитова приобщила к материалам ходатайство, в котором изложена позиция стороны защиты о том, каких свидетелей нужно допросить.
В суде объявили перерыв до 29 мая. Причина – ни один из свидетелей в суд не явился.
Сегодняшнее заседание длилось 15 минут.
Сторона защиты в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелях. Все они сотрудники или прокуратуры, или МВД. Просит суд направить им повестки для явки на допрос. Как подчеркнула Лидия Изовитова, у стороны защиты есть к этим свидетелям вопросы.
На данный момент недопрошенными остаются 9 свидетелей стороны гособвинения. По мнению адвокатов Кернеса, прокуратура не хочет от них отказаться только потому, что оставшиеся свидетели могут предоставить хоть какие-то доказательства по делу. До настоящего времени сторона обвинения, по мнению защитников Кернеса, не смогла предоставить убедительных доказательств по делу, в котором обвиняется Геннадий Кернес и его два охранника.