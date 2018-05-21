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21.05.2018  11:50   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 21 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Как и на предыдущих заседаниях по делу харьковского городского головы, ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления. Правопорядок обеспечивают несколько правохранителей.

Геннадий Кернес с охранниками – Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые с харьковским мэром проходят по делу, как подозреваемые, – уже прибыли в Киевский райсуд Полтавы.

Также присутствует часть адвокатов стороны защиты.

Со стороны потерпевших прибыл Сергей Ряполов.

На сегодняшнем заседании должны приступить к изучению доказательств стороны защиты.

На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения.

11.29 Все присутствующие в зале ожидают судью Антонова.

11.47 В зал зашёл судья Антонов. Началось заседание.

Адвокаты Сергея Ряполова не явились в связи с занятостью.

В зал зашли представители ОБСЕ.

Адвокат Лидия Изовитова приобщила к материалам ходатайство, в котором изложена позиция стороны защиты о том, каких свидетелей нужно допросить.

В суде объявили перерыв до 29 мая. Причина – ни один из свидетелей в суд не явился.
Сегодняшнее заседание длилось 15 минут.

Сторона защиты в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелях. Все они сотрудники или прокуратуры, или МВД. Просит суд направить им повестки для явки на допрос. Как подчеркнула Лидия Изовитова, у стороны защиты есть к этим свидетелям вопросы.

На данный момент недопрошенными остаются 9 свидетелей стороны гособвинения. По мнению адвокатов Кернеса, прокуратура не хочет от них отказаться только потому, что оставшиеся свидетели могут предоставить хоть какие-то доказательства по делу. До настоящего времени сторона обвинения, по мнению защитников Кернеса, не смогла предоставить убедительных доказательств по делу, в котором обвиняется Геннадий Кернес и его два охранника.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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