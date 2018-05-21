Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)



Сторона защиты в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелях. Все они сотрудники или прокуратуры, или МВД. Просит суд направить им повестки для явки на допрос. Как подчеркнула Лидия Изовитова, у стороны защиты есть к этим свидетелям вопросы.



На данный момент недопрошенными остаются 9 свидетелей стороны гособвинения. По мнению адвокатов Кернеса, прокуратура не хочет от них отказаться только потому, что оставшиеся свидетели могут предоставить хоть какие-то доказательства по делу. До настоящего времени сторона обвинения, по мнению защитников Кернеса, не смогла предоставить убедительных доказательств по делу, в котором обвиняется Геннадий Кернес и его два охранника.