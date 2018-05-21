Харьковские ученые отмечены наградами Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства № 135 от 19 мая 2018 года.
Так, «за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги III степени награждена Анна ШЕСТОПАЛОВА - старший научный сотрудник, заведующая отделом биологической физики Института радиофизики и электроники имени А.Я.Усикова Национальной академии наук Украины.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» присвоено:
- Дмитрию ВАВРИВУ - заместителю директора Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины, доктору физико-математических наук, профессору;
- Анатолий ГОЛЬЦЕВУ - директору Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, доктору медицинских наук, профессору.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: