Главная Новости Власть Харьковские ученые отмечены наградами Президента Украины
21.05.2018  11:54   

Харьковские ученые отмечены наградами Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства № 135 от 19 мая 2018 года.


// ХОГА

Так, «за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» орденом княгини Ольги III степени награждена Анна ШЕСТОПАЛОВА - старший научный сотрудник, заведующая отделом биологической физики Института радиофизики и электроники имени А.Я.Усикова Национальной академии наук Украины.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» присвоено:

- Дмитрию ВАВРИВУ - заместителю директора Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины, доктору физико-математических наук, профессору;

- Анатолий ГОЛЬЦЕВУ - директору Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, доктору медицинских наук, профессору.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, награда, харьков
 
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