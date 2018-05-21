21.05.2018 17:01

Прокуратура направила в суд дело женщины, которая снимала золото с детей

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт по факту мошенничества относительно 38-летней харьковчанки.



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Досудебным расследованием установлено, что женщина посещала общеобразовательные школы Харькова. Там она замечала девушек с золотыми украшениями, подходила к ним и втиралась в доверие. Злоумышленница делала ученицам комплименты, расхваливала их украшения и рассказывала, что хочет изготовить такую ​​же украшение для себя или своей дочери, и просила посмотреть поближе и сфотографировать. Женщина вынимала серьги из ушей девушек, и пока те не успели опомниться - убегала, рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.



Обвинительный акт утвержден по двум эпизодам мошенничеств, совершенных в начале апреля текущего года. Пострадавшие 8-летние девочки учились в разных школах Новобаварского района Харькова.



Следует отметить, что на днях злоумышленницу уличили в Богодуховском районе области. Там она сняла серьги с 5-летней девочки. Как рассказал начальник Богодуховского отдела Дергачевской местной прокуратуры Владислав Стериони, установлено, что ребенок шел по улице со своим 13-летним братом. Злоумышленница увидела девочке украшения, подошла к детям и начала хвалить серьги. Потом попросила их снять, чтобы ближе рассмотреть. Когда золото оказалось в руках женщины, она убежала. Прокуратура сообщила злоумышленницы о подозрении по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).



В ближайшее время за совершение аналогичного преступления в пгт Дергачи злоумышленнице о подозрении сообщит и Дергачевская местная прокуратура.



Напомним, о подозрении за совершение подобных мошенничеств женщине уже сообщила Харьковская местная прокуратура №6.



Известно по меньшей мере, 6 эпизодов преступлений, совершенных женщиной. Устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.



Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3 года.