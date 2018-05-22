22.05.2018 16:43

Геннадий Кернес: Все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с распылением газа в школе №3.



// city.kharkov.ua

По словам Кернеса, на данный момент в ОДКБ №1 остаются двенадцать детей, из числа 35 госпитализированных сразу после распыления газа. Остальные отпущены домой.

«С 1-го сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все», – написал Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

Также, по словам мэра, в городе начнется реализация проекта «Безопасная школа». Его цель – установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова.

«До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой сегодня произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видео-наблюдения. В последующие годы - все без исключения СОШы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия», – сообщил Геннадий Кернес.

Эти два решения были приняты задолго до сегодняшнего дня - еще в декабре 2017-го, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года, отметил городской голова. «Почему это произошло? Потому что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди боятся ходить по улицам, они не чувствуют себя в безопасности, даже несмотря на то, что полиция - «реформирована». Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься от беспредела и полного отсутствия правопорядка. Их дети потом находят эти баллончики дома и тянут в школу - чаще из озорства и интереса, и вряд ли со злым умыслом. Как результат – почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах страны», – отметил Геннадий Кернес. По его мнению, это проблема не школ. Это проблема отсутствия правопорядка на улицах даже мирных городов. Это глобальная проблема. «Надеюсь, оснащение харьковских школ видеонаблюдением поможет ее решать хотя бы локально», – написал харьковский мэр.

Напомним, около полудня 22 мая на перемене в школе №3 распылили неизвестное вещество. По предварительной информации, это был перцовый баллончик.



По факту отравления детей в школе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.