22.05.2018 18:25

Мать-пьяница продала квартиру и оставила 3-х малолетних детей на улице

Прокуратура в апелляции отстояла права детей на жилье.



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Апелляционный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи квартиры, из которой незаконно выселили 3-х малолетних детей на улицу.



По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в сентябре 2016 года 41-летняя женщина, мать троих детей, продала за бесценок 3-комнатную квартиру площадью около 80 кв. м на ул. Конторской в ​​Харькове. Без крыши над головой женщина оставила не только детей, но и родителей, с которыми вместе жила.



Продать жилье и приобрести взамен квартиры вблизи центра города дом в одном из сел Золочевского района ее уговорил сожитель.



Однако, как выяснилось, договор купли-продажи имущества заключили с нарушением действующего законодательства. В частности без разрешения органа опеки и попечительства, а дом существовал только на бумаге. Соответственно, семья с малолетними детьми осталась на улице. Но это мало интересовало мать и других взрослых. Они все время пили и вели асоциальный образ жизни. Социально-бытовые условия проживания семьи оставляли желать лучшего, а мать не заботилась о своих детях - дети не получали ни полноценного ухода, ни питания, ни воспитания.



Детей обнаружили в заброшенном состоянии и поселили в интернатных заведениях города. Мать посетила их только один раз. Женщина пришла в интернат навеселе, поэтому, соответственно, ей не разрешили свидание. Более встретиться с малышами мать даже не пыталась.



Чтобы восстановить жилищные права малолетних, прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд г. Харькова с иском о признании договора купли-продажи недвижимости - недействительным. Однако суд его не удовлетворил. Поэтому прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и в полном объеме поддержал позицию прокуратуры.



Сейчас мать лишена родительских прав. Дети находятся под попечительством государства.