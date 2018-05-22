Главная Новости Власть Суд по ДТП на Сумской: эксперты не смогли определить, откуда в организме Зайцевой появились кодеиносодержащие вещества
22.05.2018  19:29   

Суд по ДТП на Сумской: эксперты не смогли определить, откуда в организме Зайцевой появились кодеиносодержащие вещества

22 мая в Киевском районном суде Харькова рассмотрели данные нескольких экспертиз, в том числе о состоянии Алены Зайцевой после аварии на Сумской 18 октября.


// newsroom.kh.ua

Об этом сообщило издание NewsRoom.

Так, в частности, суд изучил еще одно видео ДТП - с камеры видеонаблюдения на Сумской, а также ознакомился с результатами экспертиз и личной характеристикой водителя Lexus. Прокурор зачитал данные о причинах смерти Александра Евтеева, Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобысевой, Натальи Умаевой и Дианы Берченко, а также перечислил травмы, полученные остальными пострадавшими, после чего перешел к документам, касающимся Зайцевой.

По данным обвинения, ранее девушку дважды привлекали к ответственности по статье 122 КУоАП («превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал регулирования и нарушение других правил дорожного движения»). Кроме того, экспертиза подтвердила факт наличия в ее организме опиатов.

«У нее наблюдалось ускоренное дыхание, суженные зрачки, нечеткое произношение слов. Кроме того, глаза медленно реагировали на свет, а движения были приторможены», - говорится в документе.

Вместе с тем в экспертизе написано, что кодеиносодержащие вещества могли попасть в организм Зайцевой после употребления ею медицинских препаратов. Установить точное происхождение опиатов экспертам не удалось из-за недостаточного объема материала. Адвокат водителя Lexus также заявила, что активисты не пустили ее в помещение, где брали анализы.

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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