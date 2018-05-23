23.05.2018 15:50

Геннадий Кернес наградил лучших учеников города

Харьковский городской голова Геннадий Кернес вручил награды победителям международных математических олимпиад, Менделеевской олимпиады по химии и городского конкурса «Ученик года – 2018».



// city.kharkov.ua

По этому случаю 23 мая в Харьковском городском совете прошел прием городского головы.



В этом учебном году школьники Харькова завоевали восемь медалей на международных ученических соревнованиях – Romanian Master of Mathematics, European Girls' Mathematical Olympiad, Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. По итогам всеукраинских олимпиад в этом году на счету харьковских школьников 94 призовых места, что стало лучшим показателем за последние 12 лет, и 41 победа на конкурсе исследовательских работ Малой академии наук.

Традиционный конкурс «Ученик года» прошел в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Творческая личность» и «Спортсмен года». В районном туре приняли участие 249 старшеклассников, в городском – 38 учеников. Среди них – три стипендиата Президента Украины, победители всеукраинских олимпиад, турниров, конкурса-защиты работ МАН, международных спортивных и творческих конкурсов, лидеры ученического самоуправления. Школьники прошли тестирование, выполнили задания, связанные со знаниями истории родного города, учебных предметов и отраслей науки, политики, культуры и спорта, презентовали свои достижения и приняли участие в интеллектуальных конкурсах «Личность» и «Тема». По результатам трех этапов определилось 20 победителей.



Геннадий Кернес поздравил учащихся, родителей, учителей и пожелал детям оставаться целеустремленными, ничего не бояться, достигать новых высот, оставаться верными друзьями, ценить своих наставников и семью.



«Мы собрались здесь, чтобы поздравить лучших из лучших молодых людей, которые своим старанием, умением, целеустремленностью доказали, что они умеют побеждать. Победить – это не легко, остаться первым – всегда труднее. Буквально несколько дней назад в этом зале были руководители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, издания «Financial Times». Мы обсуждали перспективы нашего города, международные инвестиции в него, и в каждом выступлении звучало: главный капитал Харькова – люди, человеческий ресурс. Вы – будущее Харькова. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы, зная о тех высоких задачах, которые ставит перед собой город по возрождению, которые ставите перед собой вы, чтобы вы участвовали в разных проектах и вписывали свои фамилии в историю формирования нашего любимого города. Для меня вдвойне приятно, что я, находясь среди вас, могу сказать вам все, выразить уважение, как вы говорите - респект, что всегда и во всем я буду вам помогать. Будьте всегда смелыми, настойчивыми, целеустремленными, добивайтесь своей цели. Вы прошли уже не один барьер препятствий и знаете, что такое услышать, что ваша работа получила достойную оценку», - сказал Геннадий Кернес.



Он вручил победителям международных математических олимпиад и конкурса «Ученик года» Благодарности Харьковского городского головы. Кроме того, «ученики года» получили сертификаты, подтверждающие, что они стали стипендиатами Харьковского городского головы «Одаренность» в 2018/2019 учебном году.

«Мало времени для того, чтобы понять всю полноту вашего мира, чтобы понять все ваши волнения, когда вы выходите сюда получать свои награды, но я уверен в одном, что у вас достаточно времени подготовиться к будущим олимпиадам, соревнованиям и доказать всем, что ваши заслуги - очередная череда ваших побед», - отметил Геннадий Кернес.



Больше о победителях олимпиад и конкурса «Ученик года-2018» можно узнать здесь.