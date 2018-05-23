Геннадий Кернес: В городе уже начали реализацию проекта «Безопасная школа»

Все школьные и дошкольные учебные заведения Харькова возьмут под пристальный контроль. И произойдет это уже с первого сентября 2018 года.
Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«Нами была подготовлена программа о внедрении мер безопасности в школьных и дошкольных учреждениях Харькова. Из 187 школ Харькова, которые будут полностью укомплектованы физической охраной, 100 учреждений будут оборудованы видеонаблюдением, специальным пультом. Ну а потом мы оборудуем все 187-м. Оплата – за счет бюджета города Харькова. Мы нашли деньги для этого, все просчитали», – сообщил мэр.
По его словам, в детских садах уже действует программа безопасности охраны учреждений дошкольного возраста.
«Я думаю, что случаи, подобные вчерашнему, как распыление учащимися газа и перцовки, в будущем мы постараемся исключить», – сказал Геннадий Кернес.
Работы по оснащению школ камерами видеонаблюдения, отметил Геннадий Кернес, стартуют сразу с началом летних каникул. Система должна заработать, подчеркнул мэр, уже к первому сентября.
Сама спецпрограмма безопасности в школах и детских садах в Харькове была принята еще в прошлом году.
После ситуации по Украине, – с увеличением случаев отравления школьников газовой веществом, Министерство образования рекомендует во всех украинских школах усилить меры безопасности. В правительстве предлагают ввести в школах пропускной контроль. Кроме осмотра вещей учеников, на территорию школ надо ограничить доступ посторонних лиц, убеждены в Кабмине.
Последний случай с распылением газа произошел накануне в харьковской школе №3. В больницу с отравлением были доставлены 35 учеников. Следователи до сих пор выясняют, каким именно газом отравились школьники. И кто именно это сделал. Досудебное расследование ведется по факту хулиганства.
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