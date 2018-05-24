24.05.2018 16:29

С 1 июня в Харькове запустят Портал электронных сервисов

Органы власти смогут обмениваться информацией, а харьковчане – получать две услуги, не выходя из дома.



// city.kharkov.ua

Все структурные подразделения городского совета, сотрудники центров предоставления административных услуг, отделений «Жилкомсервиса» уже получили доступ к единой базе данных о зарегистрированных в жилых помещениях лицах и прошли соответствующее обучение, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.



Директор Департамента регистрации напомнил, что с 1 июня в городе будет значительно упрощена процедура получения справок о составе семьи - органы местного самоуправления для предоставления административных услуг будут формировать такую ​​справку самостоятельно, без участия заявителя.



«Ежегодно более полумиллиона раз органы местного самоуправления выдают такие справки харьковчанам. Они нужны для получения более чем 20 административных услуг. Законодательство устроено так, что горсовет выдает такую справку харьковчанину для того, чтобы он брал ее и с пакетом документов подавал в другой орган городского совета. В эру электронных технологий это выглядит нелогично. Именно поэтому, по инициативе городского головы, при участии Офиса реформ при Харьковском городском голове с 1 июня запускается электронный документооборот такой информации между всеми органами городского совета», - сообщил Олег Дробот.



Он также подчеркнул, что при необходимости справку о составе семьи с 1 июня можно будет получить как в отделениях «Жилковсервиса», так и в любом центре предоставления административных услуг по «мгновенному» принципу, поскольку необходимая информация уже перенесена с бумажных картотек в единую электронную базу данных.



«Перечень случаев, когда харьковчанам понадобится такая справка, сократится втрое, в основном это будут требования для предъявления в банки, посольства или по месту работы», - рассказал Олег Дробот. При этом он отметил, что для жителей частного сектора реформа заработает с 1 января 2019 года.



По словам Олега Дробота, Портал электронных сервисов стал не только платформой для обмена информацией между органами власти. С 1 июня харьковчане смогут получить через e-kharkiv.org две услуги - не выходя из дома оформить справку о регистрации места проживания и технический паспорт от КП «БТИ».



Для пользования Порталом необходимо будет пройти авторизацию, выбрав удобный для себя способ.



«Один из известных сегодня способов электронной идентификации – электронная цифровая подпись. Она сегодня уже есть у многих, потому что через ЭЦП подаются отчеты в налоговую, другие инстанции, подаются декларации и совершаются многие другие действия. Также можно будет альтернативно воспользоваться системой BankID и подтвердить свою личность, используя банковскую карту, а также системой Mobile ID, которая недавно внедрена в Украине, но пользуется большой популярностью», - рассказал директор департамента.



Олег Дробот отметил, что при необходимости на Портале можно будет оплатить услуги, используя свою банковскую карту, получить в электронном виде документы, которым будет присвоен уникальный номер и QR-код для проверки его подлинности.



«Документ можно будет сохранить на своем устройстве, в том числе на мобильном телефоне, а потом распечатать в любом удобном месте. Комплексно повышается уровень обслуживания граждан, получения ими услуг, упрощается работа самих подразделений, потому что сегодня они с помощью Портала мгновенно получают доступ к той информации, которая им нужна, чтобы обслуживать горожан», - отметил директор департамента.



По его словам, в будущем через Портал электронных сервисов можно будет получить и ряд других административных услуг.



«Сегодня это - одно из приоритетных направлений работы Офиса реформ при Харьковском городском голове», - подчеркнул Олег Дробот.