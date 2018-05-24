Геннадий Кернес провел личный прием граждан

На встречу с городским головой за помощью и консультацией пришли 17 человек.
24 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел ежемесячный личный прием харьковчан. В ходе него департаменты городского совета приняли в работу заявления 17 жителей города на выполнение ремонтных работ жилья и дорог, а также на оказание материальной помощи, организацию и оплату лечения, предоставление жилья и земли.
Директор Института неврологии, наркологии и психиатрии НАМНУ, профессор Игорь Линский инициирует создание в Харькове противоболевого центра для лечения и реабилитации профильных пациентов. По результатам встречи было решено, что город будет участвовать в оснащении центра, который будет принимать больных со всей Украины.
Харьковчанка Вера Волкова, мама 7-х детей, проживающая в частном секторе Основянского района, обратилась с просьбой о предоставлении жилья большей площади. По распоряжению Геннадия Кернеса, до конца 2018 года многодетная семья получит квартиру соответствующей площади.
И уже до 1 сентября будет установлена и открыта мемориальная доска харьковчанину Даниилу Дидыку, погибшему от взрыва во время террористического акта на патриотической акции в феврале 2015 года. Памятный знак будет установлен в школе, где учился Даниил Дидык.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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