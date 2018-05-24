24.05.2018 16:41

Геннадий Кернес провел личный прием граждан

На встречу с городским головой за помощью и консультацией пришли 17 человек.



// city.kharkov.ua

24 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел ежемесячный личный прием харьковчан. В ходе него департаменты городского совета приняли в работу заявления 17 жителей города на выполнение ремонтных работ жилья и дорог, а также на оказание материальной помощи, организацию и оплату лечения, предоставление жилья и земли.

Директор Института неврологии, наркологии и психиатрии НАМНУ, профессор Игорь Линский инициирует создание в Харькове противоболевого центра для лечения и реабилитации профильных пациентов. По результатам встречи было решено, что город будет участвовать в оснащении центра, который будет принимать больных со всей Украины.

Харьковчанка Вера Волкова, мама 7-х детей, проживающая в частном секторе Основянского района, обратилась с просьбой о предоставлении жилья большей площади. По распоряжению Геннадия Кернеса, до конца 2018 года многодетная семья получит квартиру соответствующей площади.

И уже до 1 сентября будет установлена и открыта мемориальная доска харьковчанину Даниилу Дидыку, погибшему от взрыва во время террористического акта на патриотической акции в феврале 2015 года. Памятный знак будет установлен в школе, где учился Даниил Дидык.