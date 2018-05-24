24.05.2018 19:08

В Харькове стартовал социальный проект «Семейные ценности – фундамент общества будущего»

Cоциальный проект стартовал cразу на трех локациях по городу.



// Городской Дозор

Представители мэрии, общественных организаций, полицейские и эксперты в сфере жизнедеятельности детей объединились вместе, чтобы донести главную цель мероприятия: какой является защита прав и интересов детей как будущего Украины, и повышение осведомленности и ответственности харьковчан.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

«Дело в том, что сегодня нашим семьям живётся нелегко. Есть проблемы и с жестоким обращением с детьми, и с внутрисемейными конфликтами, и с насилием. Нам хотелось бы, чтобы эти проблемы из семьи уходили. А семейные ценности – это любовь, семейные традиции. Это уважительное отношение к старшим и любящее отношение к детям. Вот это то, что мы хотим напомнить и внести в наши семьи, как некое большое городское желание».



Только в прошлом 2017 году представители структур, причастных к работе с детьми, обследовали более тысячи харьковских семей и обнаружили 293 ребенка, нуждающихся в социально-правовой защите. В службу по делам детей поступило более 70 обращений о насилии в семье, 90 родителей были лишены родительских прав.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

«К большому сожалению, сегодня главная проблема в неблагополучных семьях – это наркомания и алкоголизм. У нас работают наши социальные службы по делам семьи и молодёжи, мы сотрудничаем с нашей полицией, со службой превенции, мы работаем с нашими медицинскими учреждениями, общественными организациями. У нас на следующей неделе будет круглый стол с общественными организациями, с полицией, медициной, где мы будем обсуждать эту тему, и будем думать, как помогать этим семьям. Мы максимально стараемся помочь тем, кто обратился, с этим вообще нет проблем. А тем, кто не обратился, я скажу, обращайтесь, особенно там, где есть маленькие дети. Особенно одинокие матери с маленькими детьми».



Что касается проекта «Семейные ценности – фундамент общества будущего», то он, по словам вице-мэра, продлится все лето. На различных локациях по городу.